Pourquoi Macky Sall ? (Par Gaston MBENGUE)

C’est dans un contexte où chacun sait, combien difficile pour notre pays, combien difficile pour l'avenir de chacune et de chacun d’entre vous, que nous avons misé sur un homme multidimensionnel, Macky SALL. Une personnalité qui peut à nos yeux exprimer cette volonté de construire avec nous, une nation plus juste et équitable.



Toute sa vie, il a rêvé et voulu être utile pour son pays, pour sa patrie. Mais qu’est-ce que finalement le rêve d’une seule personne, si ce même rêve ne s’inscrit pas dans celui qui nous est commun à savoir, faire triompher la grandeur d’une Nation méritée, comme celui d’un peuple qui a le mérite de la grandeur.

Oui, tous ensemble, unis et solidaires, ce rêve de grandeur est possible, qu’une autre destinée est possible, celle de l’unité, du rassemblement et de la confiance retrouvée.



Et pour celles et ceux parmi les Sénégalais qui ne le connaissent pas encore, c’est avec la plus grande humilité que nous avons porté notre choix sur lui. J’ai toujours décidé de l’accompagner dans cette noble mission. Car l’homme a participé et élaboré des projets de politiques sociales en direction des Régions, des Départements, des Quartiers et des populations défavorisés, et son cheminement vers la politique s’était fait tout naturellement.



Ce choix sur Macky SALL s’est imposé à moi par conviction, par amour pour sa patrie, par soucis de justice sociale. Pendant plusieurs années, nous avons assisté à une image d’un gouvernement, perdu dans ses querelles de groupes et de personnes, vivant en décalage avec la société, baignant dans l’immobilisme face à la régression sociale et à l’éclatement des valeurs humaines et morales.



Et aujourd’hui, comme nous le constatons tous, nous avons récolté les fruits d’un pays au bord de l'implosion sociale, c'est-à-dire: un fort taux de chômage, une précarité et une exclusion sans précédent, une société aux multiples vitesses et la destruction du rêve de toute notre jeunesse. Aujourd’hui, et quels que soit les prétextes avancés, crise économique mondiale, manque des moyens budgétaires etc., nous avons assisté à une réalité beaucoup plus profonde, celle de l’absence de responsabilité, de vision politique, celle de l’incapacité de l’exécutif tout entier à apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens à leurs difficultés quotidiennes.



Pendant des années, les citoyens étaient réduits à des simples spectateurs : à l’effondrement de nos institutions et de notre économie, à l’accroissement du refus au droit d’exister, au déficit de l’Etat et à son déséquilibre.



Les citoyens ont été réduits en simples spectateurs face à l’insécurité qui règne dans nos villes et à nos frontières, face à l’incapacité là aussi de l’exécutif, à maîtriser les flux migratoires qui avaient pris d’assaut nos localités, chaque jour un peu plus. Les citoyens ont été réduits en simples spectateurs face aux calomnies des uns et des autres, des coups tordus et des basses manœuvres sur fond de parjures et d’invectives, par ceux-là même qui « cultivent » la bonne conscience sans jamais éprouver la moindre conscience sur leur inefficacité tant dans leurs actions que dans leurs prétendues « responsabilités politiques ».



Face à cette démission collective de certaines personnalités politiques l, face à la fatalité à laquelle nous nous sommes résignés, nous voudrons dire que nul ne peut s’emparer de nos rêves, de nos espoirs ni de nos valeurs, et qu’il est possible de rompre avec la pensée unique, avec nos comportements irresponsables, avec nos méthodes ancestrales de la gestion publique et avec l’idée du « tout impossible ».



Aujourd’hui, avec le Président Macky SALL au pouvoir depuis 2012 nous avons senti une nette amélioration des conditions de vie de respect de solidarité. Il est entrain avec la nouvelle génération des femmes et des hommes politiques, de défendre les aspirations de chacune et de chacun d’entre nous : à la liberté, au travail, à la justice, à la protection de la personne, au savoir, à l’éducation, à la santé, au mérite, au droit au logement, à la sécurité et au débats.



Il est en train aussi de défendre le droit de chacun à s’exprimer sans peur ni crainte, sur ses idées et ses opinions d’une république de l’espérance, égalitaire, juste, ou l’invention et les motivations individuelles ou collectives puissent être possibles, pour que l’accomplissement du rêve de chacun soit une victoire pour tous. Car dans ses discours, il soutient toujours ces propos : « rien ne sera possible sans le concours de chacun, de l’enseignant, au policier, de l’engagé au médecin, de l’ingénieur au simple employé, de l’ouvrier au cadre supérieur.



Que rien ne sera possible, sans le concours de notre jeunesse, des acteurs de la société civile et des représentants associatifs. Que rien ne sera possible sans la conviction de chacun et la volonté de tous, pour maintenir debout notre pays pour qu’ensemble, nous pouvons faire revivre l’espoir après tant d’épreuves difficiles, d’injustices, parce que nous sommes capables des belles choses ».



Comme vous le savez, notre république était bancale, car elle penchait du côté de la crise sociale et de la crise morale écrasant de son poids la majorité des Sénégalais, et c’est Macky SALL qui a réussi à la remettre débout dans la mesure où il a toujours voulu et souhaité que la république devienne un projet partagé afin donner un sens à la vie de chaque citoyen et élaborer un vrai pacte social pour répondre aux inégalités sociales et assurer un développement équilibré avec les régions.



Macky SALL a réussi en un temps record à reconstruire cette république affaiblie, abîmée, en réimplantant l’Etat dans la société et la replacer dans un monde qui bouge, qui évolue.

Macky SALL aujourd’hui l’espoir de tous, celui de la proximité, de l’écoute, du consensus et de l’impartialité. Pourquoi Macky SALL ?



Pour nous c’est LUI et personne d’autre. Aujourd’hui il a choisir Mouhammad Boun Abdallah DIONNE, pour conduire la liste Benno Bokk Yakaar afin d’offrir au Président Macky SALL une large majorité pour conduire le Sénégal tout droit vers l’émergence. Macky SALL et Mouhammad Boun Abdallah DIONNE, un duo de choc pour garantir la stabilité politique, économique et sociale du Sénégal.



Par Gaston MBENGUE

Leader Ndongou Dogalou Yalla