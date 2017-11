Pourquoi Neymar a rendu visite à son ancien coéquipier Gérard Piqué? Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2017 à 23:25 | | 0 commentaire(s)| L’international brésilien Neymar a passé le week- end à Barcelone comme l’indique nos confrères de "Mundo deportivo". Pendant la journée du dimanche, il a rendu visite à son ancien coéquipier du FC Barcelone Gérard Piqué dans la Cité Sportive Joan Gamper. Ce n’est pas un hasard si Neymar a choisi de se rendre chez le défenseur Catalan. En regardant les photos en circulation, l’on aperçoit Gérard Piqué entouré par des caméras. Une attitude qui semble indiquer qu’une entrevue se déroule.

Signalons que les deux grands footballeurs partagent une marque de sponsoring sportif. Au regard de la logistique mise en place pendant leur rencontre, l’on pourrait dire qu’il s’agissait d’un reportage ou une autre forme d’enregistrement.

L’on se souvient que Gérard piqué a récemment indiqué qu’il comptait créer un nouveau média. Lors de sa dernière conférence de presse avec la sélection nationale, il a annoncé une entreprise avec Sergio Ramos qui s’est avéré être une réplique du populaire American Players Tribune et s’appellera Power to the Players.



En dehors de l’amitié entre Neymar, Piqué, Messi et Luis Suárez, la raison de la présence du parisien à Barcelone est dû à sa participation à un reportage.

Il faut dire que le groupe de production ‘Diptongo Media Group‘ a bien voulu réunir l’attaquant du PSG et le défenseur catalan pour filmer une interview à l’occasion d’un reportage, dont nous ne connaissons pas le contenu, mais qui sera diffusé dans les plus brefs délais. En plus des deux anciens coéquipiers du Barça, David Villa a aussi participé au documentaire depuis New York, où il réside et joue actuellement.



Accueil Envoyer à un ami Partager