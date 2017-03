Pourquoi Tivaouane ne soutient plus Khalifa Sall ?

Concernant l’affaire Khalifa Sall, le porte-parole de la famille Tidiane, Abdoul Aziz Sy junior avait demandé à Macky Sall d’intervenir. Celui-ci, lui aurait signifié qu’il attendait que l’affaire soit vidée. afin de faire quelque chose.



Au même moment, le guide avait également demandé à Khalifa Sall de surseoir à sa conférence de presse. Le maire de Dakar avait donné son accord au porte-parole. Mais, il ne l’a pas tenue. Une conférence fut organisée, avec tout ce que cela a généré.



Pis, lors de cette rencontre, le guide des Moutarchidines, Moustapha Sy était présent. Il avait même promis d’aller en prison. Si toutefois Khalifa y est conduit.



Cette attitude du maire de la capitale est perçue du côté de l’entourage d’Al Amine, comme un acte de défiance.



On lui reproche d’avoir violé le pacte qui le liait à Serigne Abdou Aziz Sy.

Selon nos sources, du côté de Tivaouane, on semble comprendre sa posture comme ceci, « même si je n’ai pas tout Tivaouane, J’ai une partie de Tivaouane avec moi ».



D’autant plus qu’entre le porte-parole et le guide des Moustarchidines ce n’est pas le parfait amour. Tout ceci aurait choqué le porte-parole qui a retiré son soutien.

Certaines révèlent que des combinaisons politiques plus insolites autour de Khalifa Sall verront bientôt jour.



