Pourquoi j’ai arrêté de donner des conseils à mes amies en couple

L’un des avantages de l’amitié, ce sont les conseils honnêtes et sincères que votre amie peut vous donner. Parfois notre nez est tellement enfoui dans une situation qu’on ne réalise pas ce qui se passe autour de nous.



Une amie nous aide à prendre de la distance et voir le tableau dans son ensemble.



Dans mon groupe d’amies, si l’une demandait un conseil sur son homme ou sur sa relation, nous étions toujours très honnêtes. Est-ce que cela avait forcément une incidence sur notre relation de couple? Non.



Par exemple, une de mes meilleures amies n’était pas fan de mon petit ami de l’époque, ça ne m’a pas empêchée de rester 5 ans avec lui. Je n’aime aucun des mecs d’une amie, ça ne l’empêche pas de continuer sa vie.



Pourtant, dernièrement, j’ai décidé de ne plus donner de conseils à mes copines lorsqu’elles me parlaient de leurs histoires de couple et cela pour plusieurs raisons :



Premièrement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire (et à entendre!)



On connait nos amies, on pense qu’elles méritent le meilleur homme sur terre.



Mais parfois leur comportement dans certaines relations nous font douter de leur intelligence, de leur bon sens et de leur amour-propre. Mais vous n’allez pas dire à une amie que vous pensez qu’elle est idiote de rester dans sa relation. Que son mec n’est qu’un connard qui mérite la castration chimique.



Cela risque de vous éloigner l’une de l’autre alors que tout ce qu’elle vous demande, c’est d’être écoutée et rassurée.



Ensuite, on connait tous l’expression qui dit que dans une histoire, il y a toujours trois versions : sa version, celle de son mec et la vérité!



Quand une amie me raconte une histoire, je n’ai que son point de vue. Et évidemment, ce point de vue est biaisé.



Je ne connais pas toute leur relation, elle ne m’appelle pas quand tout va bien pour me dire à quel point son homme est fabuleux. La seule opinion que j’ai de son copain, vient des disputes qui me sont rapportées.



Deux de mes amies très proches sont passées par des moments très difficiles dans leurs relations. Le réflexe aurait été de leur dire de le quitter parce qu’il n’en vaut pas la peine. Mais je me suis contentée de leur dire qu’il fallait qu’elles pèsent le pour et le contre. Qu’il fallait qu’elles fassent ce qui était le mieux pour elles et surtout les rendrait heureuses.



Enfin en tant qu’amie célibataire, on peut passer pour la rageuse, celle qui n’avance pas et qui ne veut pas que ses amies avancent.



On voit très souvent cette réflexion même sur internet disant aux personnes en couple de ne pas chercher les conseils des célibataires. Après tout, vous n’avez pas d’homme, qu’est-ce que vous connaissez aux relations de couple?



Aujourd’hui, j’ai appris à être l’oreille, celle qui ne juge pas mais qui permet de se libérer d’un poids. Je resterai toujours là pour mes amies quand elles auront besoin de moi!



Quoi que tu décides de faire, je te soutiendrai!



