« Pourquoi j’ai kidnappé mon père », confesse un homme de 20 ans

Lundi 5 Juin 2017

Le commandement de la police de l’Etat d’Oyo au Nigéria a exposé au public un jeune homme âgé de 20 ans du nom de Ibrahim Babatunde pour l’enlèvement de son père.

Babatunde a déclaré qu’il était l’architecte du forfait, et qu’il l’a fait avec trois autres complices que sont Babuga Salihu, âgé de 20 ans, Aura Sands, 20 ans également, et le plus jeune Amuda Yusufu, âgé de 19 ans.



Le commissaire de police de l’Etat, Abiodun Odude, a déclaré que le père Aliyu Babatunde a été enlevé à Igboora, et a passé trois jours dans le repaire de ses ravisseurs. Il a ajouté qu’il avait été libéré après que la famille a payé 1 million de naïras comme rançon.



Le fils de 20 ans a déclaré qu’il a été attiré par un enlèvement après que son père a fermé les yeux sur le bien-être de ses enfants.

Il a ainsi confessé les faits:

Mon père a épousé beaucoup de femmes, et il ne se soucie pas de nous. Nous devons nous débrouiller. Donc, je pense que la seule façon d’avoir de l’argent, est d’organiser son enlèvement et de le forcer à faire sortir de l’argent. Nous avons collecté 1 million de naïras comme rançon de notre famille.

Tout en révélant comment le forfait a été planifié et exécuté, Babatunde a déclaré qu’il avait invité ses amis à se joindre à lui après avoir été sûr que le plan réussirait.



« La victime a finalement été emmenée dans un endroit inconnu où il a été gardé pendant quelques jours par ses ravisseurs qui ont ensuite, exigé la rançon comme condition pour sa libération. L’arrestation initiale d’un des suspects par les efforts combinés du groupe de surveillants locaux, la police et une enquête plus discrète menée par des agents de l’équipe spéciale, ont mené à l’arrestation subséquente du chef de gang et d’autres membres du gang dans leurs diverses cachettes de l’Etat ». a déclaré Abiodun Odude, le commissaire de police de l’Etat.



afrik.mag



