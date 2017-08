Pourquoi les Sénégalais sont si indisciplinés et inconscients (Documentaire) Moi CVS est un docu-fiction initié par l'association Citoyen dans le Vrai sens dans le but de montrer le comportements de certains Sénégalais qui n'honorent pas le pays. Dans celui-ci, il est fait état de l'insalubrité, de la paresse, des nombreuses fêtes et fériés, de la corruption et de beaucoup de maux qui freinent le développement du Sénégal.

