Pourquoi les blancs sont-ils des «expats» alors que tous les autres sont des «immigrés»? Mawuna Remarque Koutonin est rédacteur en chef de SiliconAfrica.com et il signe une tribune terriblement juste dans "The Guardian" titrée «Why are white people expats when the rest of us are immigrants?».





Vendredi 3 Mars 2017

«Les Africains sont des immigrés. Les Arabes sont des immigrés. Les Asiatiques sont des immigrés. Pourtant, les Européens sont des expats parce qu'ils ne peuvent pas être au même niveau que les autres ethnies. Ils sont supérieurs. Immigrés est une façon de dire “races inférieures”.»

On retrouve cette distinction dans la fiche Wikipedia en français du mot «expatrié »: «En France, on le préfère au mot "émigré" lorsqu'il s'agit de qualifier des Français établis hors des frontières nationales françaises pour des raisons professionnelles.»



De nombreuses personnes ont réagi pour remercier Mawuna Remarque Koutonin pour son texte, notamment via Twitter, comme on peut le lire sur son compte @siliconafrica.



Mawuna Remarque Koutonin cite un Africain, travailleur immigré:

«J'ai travaillé pour des organisations multinationales, dans le secteur public comme dans le privé. Et être noir ou “de couleur” ne m'a pas permis d'avoir droit au qualificatif “expat”. Je suis un immigré hautement qualifié, comme ils disent, pour être politiquement correct.»





Pourtant, les Européens et globalement les Occientaux émigrent eux aussi beaucoup. En septembre 2014, Vox publiait à ce sujet un article titré «La France envoie le plus d'émigrés vers le plus de pays que n'importe quel autre pays» .

Selon une enquête du Pew Reserch Center s'intéressant à la provenance des immigrés, les personnes venues de France sont les plus nombreuses dans 83 pays.

Mawune Remarque Koutonin conclut, s'adressant aux Africains:

«Si vous voyez ces “expats” en Afrique, appelez-les des immigrés, comme n'importe qui d'autre. Si cela blesse leur supériorité blanche, ils peuvent sauter en l'air et y rester. La déconstruction politique de cette vision du monde dépassée doit continuer.»



