Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pourquoi les femmes aiment les hommes qui ont des voitures Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2017 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

Pour sédu ire une femme , la première impression est importante. Il faut aussi savoir l’entretenir au fil du temps. De nos jours, la voiture est certes un moyen de transport, mais elle peut constituer un atout majeur dans la conquête d’une femme. Les hommes ont plus de chance de conquérir le cœur d’une femme s’ils en possèdent une, même s’il y a certaines femmes qui ne se laissent pas toujours impressionner par le matériel..

Pour plusieurs femmes, ceci est synonyme d’aisance financière. Personne n’aime les hommes pauvres. Vu le prix que peut valoir une voiture, celui à qui elle appartient donne déjà l’image de quelqu’un qui a beaucoup d’argent.

Il est disponible pour faire le chauffeur C’est l’avantage principal d’avoir un homme qui a une voiture. Ceci aide la femme à économiser de l’argent. En plus, elle est assise confortablement tout le long du trajet et profite même de la compagnie de son conjoint. Elles sont mêmes épargnées des longues files d’attente aux différentes gares routières.

Pour s’en vanter devant ses copines



De même que posséder une voiture est synonyme d’aisance financière, pour une femme s’en vanter devant les copines est plus qu’un plaisir. Ça lui permet de se sentir supérieure à ses amies.

Son homme passera la récupérer Aucune femme n’aime attendre longtemps. S’il doit venir la chercher ou encore s’ils ont un rendez-vous, il est plus susceptible d’arriver à l’heure. L’avantage est qu’elle n’a pas à attendre un taxi ou à faire la queue à l’arrêt de bus. Aussi, les femmes pardonnent-elles plus facilement le retard à un homme qui possède une voiture.





Accueil Envoyer à un ami Partager