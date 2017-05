Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pourquoi les hommes aiment les femmes plus âgées qu’eux Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 00:31 | | 0 commentaire(s)| La différence d’âge « idéale » dans un couple est de onze ans, d’après une étude menée pendant 4 ans sur 3000 couples.

La différence d’âge « idéale » dans un couple est de onze ans, d’après une étude menée pendant 4 ans sur 3000 couples. Si l’on a longtemps pu observer une certaine appétence des hommes pour les femmes plus jeunes (non ?), l’étude est cependant valable dans les deux sens. Des tabloïds à la « vraie vie », on le voit bien : les hommes aiment aussi les femmes plus âgées...



Elles sont décomplexées

Fini (parfois) la midinette qui demande : « Est ce que tu m’aimes ? ». Les femmes de 40 ans et plus contrôlent mieux leurs émotions. Elles sont plus stables, moins exigeantes, moins jalouses (mmh)…



Elles ne se focalisent plus sur le petit bourrelet ou le gramme de cellulite caché derrière la fesse. Elles ont appris à aimer leur corps (40 ans, c’est long comme cohabitation) et l’assument pleinement.



Elles sont plus expérimentées

69, ou brouette espagnole…, la femme de 40 ans et plus, sait comment éveiller le désir sexuel d’un (jeune) homme. Consciente de ses défauts, elle connaît son corps par cœur. Elle n’attend pas que son partenaire, tel un spéléologue, trouve enfin après deux bonnes heures de marche à tâtons, le chemin vers l’extase.



La femme dite « mûre » prend les devants et fait profiter autrui de son expérience acquise au cours des années (elle est généreuse).



Elles sont débarrassées du désir de maternité

Pour notre quinqua, le besoin potentiel de fonder une famille et d’avoir des enfants est déjà en principe comblé.



Elle n’est plus à la recherche du partenaire idéal qui fera un bon mari et un bon père mais d’un homme, c’est tout.



Elles ont confiance en elles

Les femmes mûres sont souvent professionnellement en pleine possession de leurs compétences. Du fait de leur âge, elles sont en général aussi plus cultivées que leurs cadettes (non, ne criez pas !).



Libérées de leurs obligations familiales, elles apprécient davantage les bons moments passés à deux, tout en respectant le besoin de liberté de l'autre.



Enfin, débarrassées de leurs complexes, les femmes plus âgées se sont affranchies du regard des hommes. Du coup, elles sont plus fortes et donc… plus belles.





