Pourquoi les hommes préfèrent-ils les femmes plus jeunes? La réalité est que de nombreux hommes préfèrent les femmes plus jeunes qu’eux. Mais qu’en est-il réellement ?

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

C’est une journaliste scientifique nommée Peggy Sastre qui a essayé de comprendre pourquoi les hommes sont plus fortement intéressés par les femmes plus jeunes.



Souvent, les raisons invoquées sont d’ordre psychologique: les hommes justifient leur attirance pour les femmes de moins de 30 ans en disant qu’ils veulent symboliser une figure paternelle et protectrice.



Paradoxalement, selon l’auteur il y a des raisons rationnelles: ce besoin de séduire des femmes de moins de 30 ans correspondrait à un instinct masculin de perpétuation de l’espèce avec une femme fertile. On le sait, c’est durant cette période de leur vie que les femmes sont les plus fertiles. Voilà pourquoi même si l’on prend en compte nos dispositions pour ne pas avoir d’enfants, le besoin de draguer de jeunes filles correspond à cette envie instinctive de perpétuer l’espèce.



Selon la journaliste scientifique, l’âge auquel les prostituées indonésiennes ont le plus de succès est de 21 ans. Ce chiffre est basé sur une étude réalisée sur les prostituées indonésiennes selon leur âge et prouve ce point.

Réciproquement, on sait aussi que les femmes préfèrent les hommes plus âgés : gage de stabilité, de maturité et souvent de revenus plus élevés.

Telles sont les multiples raisons qui justifient le fait que les hommes préfèrent les femmes plus jeunes, mais cela reste un schéma général. Chaque situation est particulière, singulière.



Source WEB

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook