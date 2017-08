Pourquoi les puissants ne sont pas inquiétés lorsqu’ils insultent publiquement? (Par Mamadou Sy Tounkara)

Monsieur le Procureur de la République Dakar - SENEGAL

Pourquoi les puissants ne sont pas inquiétés lorsqu’ils insultent publiquement?

Monsieur le Procureur,

Par votre action d’auto-saisine, des citoyens sénégalais sont arrêtés et mis en prison, accusés d’avoir offensé le chef de l’Etat sur les réseaux sociaux.

Pourtant, d’autres ont proféré des offenses beaucoup plus sérieuses contre la personne du président de la République, sans avoir jamais été inquiétés. Ndèye Gaye Cissé a traité le président de personne « ingrate, mauvaise, méchante et mécréante » qui s’est « enrichie illicitement » ; Moustapha Cissé Lo l’a insulté de mère ; l’ancien président Abdoulaye Wade a été beaucoup plus loin, en le taxant « d’esclave et d’anthropophage ». Les preuves sont ici (https://www.youtube.com/watch?v=O5v09y8hWrw), là (https://www.youtube.com/watch?v=vq7l1KBBCGo) et là encore (http://www.jeuneafrique.com/225676/politique/s-n-gal-abdoulaye-wade-gar-...).

Tous ceux qui sont arrêtés et emprisonnés ont en commun de n’avoir jamais exercé le pouvoir ni d’être proche d’un fort et puissant du moment ; tous les autres qui ne voient pas vos foudres s’abattre sur eux, ont comme dénominateur commun d’avoir été au pouvoir (Abdoulaye Wade et Ndèye Gaye Cissé) ou d’être toujours au pouvoir (Moustapha Cissé Lo).

Pourquoi cet état de fait ? Pourquoi les faibles sont-ils privés de liberté tandis que les puissants vaquent tranquillement à leurs occupations alors que le même délit est constaté de part et d’autre?

Prophète Muhammad (PSL):« Ce qui a perdu ceux qui étaient avant vous, est que lorsque le puissant volait, il ne lui arrivait rien et lorsque le faible volait, ils lui appliquaient la peine prescrite ».

Mamadou Sy Tounkara



