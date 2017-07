Pourquoi les religieux doivent ils faire la politique ? (Sergine Fallou Mbacke)

Ayant été considérés comme les mages de leurs peuples , les religieux depuis la nuit des temps jouaient un rôle prépondérant dans la société. En effet, les chefs religieux hier comme aujourd'hui considèrent fondamentalement la participation dans la gestion du pays comme un devoir dont la négligence pourrait provoquer la colère du ciel . c'est une des raisons qui a poussé certains de nos ancêtres tel que Cheikh Oumar Foutuyu Tall Thierno Soulayemane Ball Mbaba Diakhouba Bâ et autres patriotes ancestraux à battre colossalement pour mettre sur pied un État fort . Et ces religieux contre vents et marrées s'étaient donnés pour que la gestion du pays n'entraient jamais dans les mains sales du colonisateur.



Ainsi, vu la situation catastrophique du pays, nous croyons fortement que les chefs religieux doivent intervenir afin de permettre le peuple de s'en sortir .

Aujourd'hui, la présence des religieux surtout les Mbacke Mbacke dans l'arène politique est objet de débat mais ce qu'il faut savoir 'est que ces derniers malgré leur statut de chefs religieux ils sont aussi des citoyens dynamiques qui depuis fort longtemps participaient activement au développement du pays . cependant, force est de reconnaître qu'ils ne sont pas dans une liste unique mais à notre avis ils sont tous peut-être animés par la même ambition : celle de bâtir une nation exemplaire avec une économie forte car comme disait Abdoulaye Wade " on ne peut pas construire un pays dans l'ignorance des règles de l'économie ".



De ce fait en ma qualité d'investi (candidat ) de la coalition Joyannti Sénégal au département de Mbacke je tiens à dénoncer de manière ferme l'incapacité de nos dirigeants et leur inaptitude à représenter notre chère ville Touba à l'Assemblée Nationale. En effet, cette ville en tant que deuxième ville du Sénégal subit de manque d'infrastructures, et d'assainissement. Ses habitants éprouvent du matin au soir la coupure irrémédiable du courant, malgré son augmentation démographique les Toubiens subissent toujours la difficultés d'accès à l'eau potable et l'éducation de leurs enfants. C'est pour cela que nous nous engageons pour mettre un terme sur ces tares.



En définitive, nous invitons toute la population de Touba et de Mbacké de soutenir notre coalition comme j'appelle à l'État d'être plus assidu afin d'organiser des élections incontestablement transparente .



Sergine Fallou Mbacke investi de Joyaanti Sénégal.Avec président Abdou Mbaye.