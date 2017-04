Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pourquoi nous sommes tous infidèles ? Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 10:53 | | 0 commentaire(s)| L’infidélité : où commence-t-elle et où s’achève-t-elle ? La conception populaire considère la chose comme étant physique : le symptôme d’une liaison dissimulée ou d’un égarement charnel éphémère. Pourtant l’infidélité n’est bien qu’une question de perception. Dans une société où le couple est mis à mal par un trop plein de distractions extérieures, par un excès de pollution du cœur, de l’esprit et de la vue, nous sommes tous infidèles dans la plus grande impunité, dans la plus grande insouciance. On trompe chaque jour notre partenaire. Explications avec Florence Escaravage, créatrice du programme ‘’Redevenir un Fantastic Couple’’ et experte des relations amoureuses depuis plus de 10 ans.

L’infidélité sociale

L’infidélité physique a bon dos, mais elle est loin d’être la seule forme de trahison qui s’implante au sein des couples. Elle est une forme d’infidélité des plus pernicieuses qui soit, celle que l’on définira « d’infidélité virtuelle et sociale ». Vous êtes en couple, votre conjoint représente l’épicentre de votre vie, et pourtant votre premier réflexe le matin est celui d’écumer les réseaux sociaux, de répondre aux sms, messages, notifications reçues pendant la nuit. Tout est là pour vous détourner de l’essentiel, de celui ou celle encore endormi(e) à vos côtés, à qui vous avez déposé un furtif baiser de complaisance avant de vaquer à vos occupations quotidiennes matinales sans autre considération. Votre vie sociale est-elle plus importante que votre moitié ? Consulter vos messages est-il plus urgent et essentiel qu’une discussion matinale en face-à-face ? Souvenez-vous du jour ou cette personne qui partage votre vie, était plus importante que ce qui se tramait dans le monde virtuel et social.



Une société qui prône et entretient l’infidélité quotidienne

« En amour, l'infidélité est un grand crime ; mais le public et la nature l’excusent”, disait Voltaire. Lorsque l’on évolue dans un monde où tout est mis au profit de l’apparence, de la figuration, de la reconnaissance sociale, on en vient à passer à côté d’une forme d’essentiel pourtant si convoité quand on ne le possède pas : l’amour de l’autre, l’amour pour l’autre et l’authenticité des liens.



Par définition, « tromper » consiste à « décevoir, ne pas répondre à un sentiment, un espoir ». Alors posez-vous la question : lorsque votre attention est parasitée par ce monde virtuel et social, par ce monde où il faut à tout prix exister aux yeux des autres, aux yeux de parfaits inconnus, votre partenaire existe-t-il encore, lui ? Lui donnez-vous le sentiment d’exister ? Ne trompez-vous pas ses attentes, ses espoirs les plus profonds ? Ceux-là même qui l’ont poussé un jour à vous aimer et à créer une vie à vos côtés ?



On vit dans une époque où les fondamentaux du couple n’existent plus : communication, attention et intimité sont aliénés par une société qui pousse à se détourner de l’autre, à lui être infidèle. C’est pourquoi Florence Escaravage a créé le programme ‘’Fantastic Couple’’, un guide ludique pour apprendre à mieux s’aimer dans une société incongrue à l’épanouissement du couple. Gérer les aléas de la vie, cultiver sa sexualité, améliorer sa communication ou encore entretenir sa complicité pour se reconnecter, tous les aspects de la vie de couple y sont abordés.



La mise en scène de soi pour plaire aux autres

Facebook, Instagram, Twitter… autant de réseaux sociaux où l’on ne peut s’empêcher d’exposer nos vies. Les albums photos virtuels projetés sur la toile aux yeux de tous, remplacent les vieux albums que l’on gardait avec pudeur dans nos placards. Tel un acteur qui se produit sur scène devant un auditoire, voilà que chacun s’efforce de mettre en scène sa propre existence pour être contemplé, jalousé, admiré des autres.



Lorsqu’il était encore question de plaire à la personne qui partageait notre vie, cette course effrénée à la reconnaissance virtuelle n’existait pas. Voilà qu’il est devenu plus important de séduire une audience fictive que de s’intéresser à combler et à séduire notre partenaire de vie. Devenu trop acquis, trop familier, nous le trompons chaque jour en préférant séduire ailleurs, ceux et celles que nous ne connaissons pas, peu ou moins bien.



Le cercle vicieux du « social »

C’est ici un cercle extrêmement vicieux auquel on fait face. Si la relation de couple ne comble plus ce besoin de reconnaissance qu’on va chercher ailleurs dans un monde virtuel ou social, c’est bien parce que les fondamentaux du couple s’effritent. Plus on part en quête de reconnaissance en dehors de ce noyau et plus il devient vide et se nécrose.



Un besoin de reconnaissance à combler… par l’amour

Souvenez-vous que le regard de l’autre, le regard de celui qui partage votre vie, était initialement celui qui comptait le plus à vos yeux, celui pour lequel vous vous efforciez d’être quelqu’un de bien. Il comblait pleinement ce que vous vous efforcez désormais d’entretenir ailleurs, avec d’autres personnes, aux dépens de celle qui compte réellement. Recentrez-vous sur cet essentiel, accordez-lui l’attention des débuts, faites-y renaître la communication profonde et authentique. C’est la seule réalité qui vaille la peine de courtiser, la seule qui comblera pleinement votre besoin inconscient de reconnaissance et d’amour. Car en trompant cet autre quotidiennement, au travers de cette mise en scène de soi, on cherche (in)consciemment une nouvelle forme d’amour alors qu’on possède la plus authentique qui soit… juste sous notre nez.



Femmeactuelle.fr



