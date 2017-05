Poursuite en justice: débouté, Khoureichi Thiam subit un autre revers L'ancien ministre de la Pêche et de l'Economie martime sous Wade, Khoureichi Thiama a encore été débouté dans le cadre de la procédure qui l'oppose au journaliste de "La Gazette", Pape Amadou Fall et le président du GAIPES (Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal), Saër Seck.

En effet, après que ces derniers ont été relaxés en instance pour diffamation et complicité, l'ancien ministre avait interjeté appel pour laver son honneur. Peine perdue car encore une fois, les prévenus ont été relaxés par la Cour d'Appel.Mieux, la Cour a débouté le plaignant de sa demande de réparation d'un milliard réclamé par ses avocats lors du procès.



Pour rappel, tout est parti d'une interview parue dans les colonnes de l'hebdomadaire "La Gazette" dans sa livraison du 9 au 16 janvier 2014, titrée "Saër Seck réclame la tête de Khoureïchi Thiam". Dans l'entretien, le patron du GAIPES dénonce le pillage des eaux sénégalaises suite à des autorisations de pêche accordées à 40 navires russes, destinées à la pêche de pélagiques au large des côtes sénégalaises. Selon lui, le ministre ne s'était contenté que de 35 dollars la prise alors que les Russes avaient proposé 110 dollars.



