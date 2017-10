Poursuivi pour offre et cession de drogue : Le mécanicien, Y. Diop recouvre sa liberté Agé de 25 ans, Y. Diop a comparu ce lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Grande Instance de Dakar, pour offre et cession de chanvre indien. Mais, il sera finalement relaxé par le tribunal.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Il résulte des faits que dans le cadre d’une opération de sécurisation de la police Malika, Y.D a été interpellé par les limiers, dans une ruelle de Bene Barack, au moment où, il tentait de fuir. Après une palpation infructueuse du prévenu, les policiers ont trouvé sur les lieux, un sachet contenant 17 cornets de chanvre indien, une paire de ciseau et une somme de 3500 francs Cfa, dont, le prévenu se trouve être le propriétaire.

Conduit et interrogé à la police, le prévenu aurait déclaré acheter le chanvre indien auprès d’un trafiquant de drogue, établi à Mbeubeus. Mais, il dit avoir ignoré l’identité. « Je l’avais acheté en vrac à 5000 francs, avant de la découper en cornets, afin de les écouler en détail dans le marché. Je l’avais mis à l’écart dans l’attente d’un client pour ne pas éveiller le moindre soupçon », mentionne le procès-verbal de la police.

Aujourd’hui à la barre, le prévenu a catégoriquement nié les déclarations, contenues dans le procès-verbal. « Je ne suis ni vendeur, ni usager de chanvre indien. J’étais sur les lieux au moment de mon interpellation pour acheter du café », a-t-il laissé entendre.

Le parquet a requis deux ans de prison ferme contre le prévenu. Selon le représentant du Ministère public, le prévenu fait preuve de mauvaise foi, en niant ses propres déclarations.

L’avocat de la défense a plaidé pour le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. « Je suis surpris du réquisitoire du parquet. Il ne peut pas se baser sur de simples déclarations, contenues dans le procès-verbal pour faire un tel réquisitoire contre mon client. Alors qu’il a soutenu qu’il n’est pas le propriétaire de la drogue », défend la robe noire

Finalement le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu.

Kady FATY Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook