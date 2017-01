Poursuivis pour tentative d'assassinat, menace de mort : Bamba Fall et Cie risquent les travaux forcés ou la perpétuité

Le maire de la Médina Bamba Fall et ses frères de parti auditionnés pour le saccage de la maison du Parti socialiste ont passé la nuit dernière en détention au Commissariat central de Dakar. Après les auditions de confrontation à la Brigade des Affaires Générales de la DIC, ils ont été écroués déférés, avant de faire l'objet d'un retour de parquet.



Ils sont poursuivis pour les délits de tentative assassinat, violence et voie de fait, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menaces de mort. Le quotidien L'Observateur note que le Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye a déjà choisi le substitut en charge, à savoir Ramatoulaye Ly Ndiaye.



Plusieurs possibilités s'offrent à cette dernière. D'après le journal, la parquetière, dans son réquisitoire posera l'accusation. Si elle suit les faits visés par l'enquête de police en retenant la tentative d’assassinat, Bamba Fall et Cie seront traduits devant la chambre d'accusation et encourent une condamnation de travaux forcés à perpétuité.



Elle fera aussi ses demandes et pourra vouloir qu'ils soient tous inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ce sera le coup de massue! La deuxième possibilité est qu'elle demande leur inculpation et leur mise sous contrôle judiciaire. Ce qui éviterait la détention aux Socialistes.



La plus douce sera de demander de ne pas poursuivre ou d'épargner certains. Ce sont des demandes qu'elle fait au juge d'instruction. Lequel, après avoir auditionné les mis en cause, peut suivre la demande du parquet ou pas. Il faut aussi noter que même s'ils peuvent être envoyés en prison, le mandat de dépôt n'est pas obligatoire. Aujourd’hui après une nuit passée, au Commissariat central, ils vont encore passer la journée à la Cave du Palais de justice de Dakar.

