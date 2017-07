Pourvoi en cassation de Khalifa Sall: La Cour suprême se prononcera le 20 juillet prochain

Les membres de la Coalition Mankoo Taxawu Senegaal qui espéraient voir à leurs côtés le maire de Dakar pour battre campagne, vont devoir prendre leur mal en patience. La cause, la Cour suprême qui devait se prononcer ce jeudi sur le pourvoi en cassation du maire de Dakar, a décidé de renvoyer l’affaire au 20 juillet.



Selon pressafrik, les avocats du maire de Dakar ont boudé l’audience parce qu’ils ne voulaient pas que l’affaire soit jugée, ce jeudi. Selon eux, la loi organique sur la détention préventive doit être respectée et elle dit que tous les délais doivent être arrivés à expiration avant que la Cour Suprême puisse enrôler le dossier. Et, «cette date peut aller jusqu’au 22 juillet», ont-ils indiqué.



«La Cour Suprême était décidée à retenir cette affaire, même en violant sa propre loi organique. Donc, nous avons toujours dit que l’Etat a un problème avec Khalifa Sall. Nous avons compris dès le départ, qu'il y a un coup fourré », a déploré Me Ciré Clédor Ly.