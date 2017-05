Poutine : «Arrêtez d'inventer des menaces russes imaginaires!»

31 Mai 2017

EXCLUSIVITÉ FIGARO LIVE - Après sa première rencontre avec Emmanuel Macron à Versailles, le président russe a accordé un entretien exclusif au Figaro. Il donne sa vision de la défiance qui sépare Russes et Occidentaux, parle de l'Ukraine et de la Syrie, et qualifie de «fiction» les soupçons d'ingérence dans les élections américaine ou française.