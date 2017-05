Poutine au Figaro : «Il ne faut pas inventer des menaces imaginaires provenant de la Russie»

EXCLUSIVITÉ FIGARO LIVE - Après sa rencontre à Versailles avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a accordé une interview exclusive à Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro et Renaud Girard, chroniqueur international. L'entretien, réalisé lundi au centre spirituel et culturel russe, est disponible sur notre site et le texte intégral publié sur Le Figaro Premium.



«La seule perspective, c'est la coopération dans tous les domaines. Y compris pour la sécurité». Voilà la réponse de Vladimir Poutine quand on l'interroge sur la méfiance des Occidentaux envers la Russie. «En Europe, ça pète. En Russie, ça pète. En Belgique, ça pète», une anaphore en écho à Donald Trump qui évoquait la semaine dernière «une menace russe»: pour le président russe, le problème N°1 est le terrorisme.



Interrogé sur les inquiétudes des pays membres de l'Otan, le chef du Kremlin estime qu'il «ne faut pas inventer des menaces imaginaires provenant de la Russie», comme celle des «guerres hybrides». «Vous vous effrayez vous-même, dit-il. Vous vous basez sur des données imaginaires».



Cette visite en France aura permis à Vladimir Poutine de le marteler: la Russie est une alliée incontournable pour rétablir la sécurité dans ce monde chaotique.



» Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Le Figaro du 31 mai et dès à présent sur Le Figaro Premium