Pr El Hadj Issa Sall: "Ceux qui font la violence, ce sont des gens qui étaient ensemble jadis et qui se sont séparés, aujourd’hui"

Le Parti de l’Unité et du Rassemblement, avec sa tête de liste, le Pr El Hadj Issa Sall, a sillonné le Djolof. Apres s’en être pris à ceux qui installent la violence dans la campagne, le Pr Sall a affiché ses prétentions quant à la victoire, en soulignant que le PUR, c’est 50 meetings par jour, partout au Sénégal.



Accueilli dans le Djolof, la tête de liste nationale du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), le Pr El Hadj Issa Sall, a sillonné les localités de Ndiossy, Mekakh et Dahra. Une occasion pour lui de condamner la violence qui sévit dans cette campagne électorale.



« Le PUR est parti est un parti non-violent. Depuis le début de la campagne, aucune manifestation du parti n’a été entachée de violence », a signalé le Pr Sall. Ce dernier considère que ceux qui font la violence, étaient ensemble jadis et se sont séparés aujourd’hui. Apres analyse de cette situation, il pointe du doigt l’Apr, le Parti Socialiste et les autres partis alliés du Président.



Il a invité ce dernier à veiller davantage sur la sécurité des personnes et des biens. Pour le Pr Sall, « le PUR fait chaque jour plus de 50 meetings sur le territoire. Cette tournée dans les 45 départements, c’est fait pour passer voir les populations et prêter main-forte à nos investis ». Les populations ont adhéré à cette formation apparentée au mouvement des Moustarchidines. Le Pr Sall, a, par ailleurs, peint la 12e législature en noir. « Aucune proposition de loi n’a été faite par eux, ils se sont chamaillés durant tout leur mandat », s’est-il désolé, en les disqualifiant.





