Pr Ismaïla Madior Fall sur son engagement politique: "je suis venu pour renforcer le travail politique qui est en train de se faire"

Le ministre de la Justice entend consolider le parti présidentiel dans ce département dont il est issu. « Le président de la République a un parti, l’Apr, qui travaille à Rufisque. Il a des soutiens politiques qui viennent renforcer l’Apr, et moi je viens juste pour apporter ma contribution », a indiqué Ismaïla Madior Fall, dimanche, en marge d’une visite à Babacar Albé Ndoye, maire de Rufisque Est.



Le constitutionnaliste de préciser : « le sens de mon engagement, c’est d’apporter ma contribution pour que les Rufisquois voient leurs intérêts pris en charge dans le cadre du Plan Sénégal Emergent. Macky Sall a une conception « développementale » de la politique qu’il est en train de réaliser au niveau national. Je veux que dans le cadre du Pse, de Promovilles et des autres initiatives que les Rufisquois aperçoivent que la ville est prise en compte ».



Pour ce faire, une collaboration avec les hauts responsables du parti présidentiel s’impose et, à ce sujet, Ismaïla Madior Fall, qui n’ignore pas que cette ville est caractérisée par une bataille de leadership, s’est voulu clair. « Je ne suis pas venu pour bousculer qui que ce soit ; je ne suis pas venu pour un agenda politique caché ; je suis venu simplement apporter ma contribution pour renforcer le travail politique qui est en train de se faire au profit du Président de la République », a-t-il assuré, inscrivant cette visite au chapitre des visites de courtoisie et prises de contact qu’il effectue dans la vieille Cité depuis sa nomination.





Le Quotidien