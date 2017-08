Précision affaire Béthio Thioune : Un entretien de Serigne Bass Abdou Khadre avec la RFM datant de 2012 réchauffé par certains médias à des fins de manipulation Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife général des mourides n’a pas accordé une nouvelle interview à la RFM depuis 2012. L’entretien posté sur youtube et repris par certains sites date de 2012. C'est du réchauffé et une grossière manipulation.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 08:42

« Des personnes malintentionnées ont réactivé une vieille interview que nous avions réalisée avec Serigne Bass Abdou Khadre dans le but d'une grossière manipulation tentant de montrer que le porte-parole du Khalife général des mourides nous aurait accordé une interview dans le cadre du différend entre Serigne Bethio Thioune et certaines personnalités mourides. Nous dénonçons avec la plus grande vigueur et fermeté ce procédé infâme. Celle de réchauffer une vieille interview à des fins de manipulation.

L'entretien date 2012 et depuis lors le porte-parole du Khalife général des mourides ne nous a donné aucun entretien. C'est réchauffé est grossière manipulation indignes de gens responsables! »



Alassane Samba Diop, directeur RFM

