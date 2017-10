Premier League 10e Journée -City vole trop haut, Liverpool retrouve la victoire

Manchester United 1-0 Tottenham



But : Martial (81e)



Manchester piège Tottenham



West Bromwich Albion 1-3 Manchester City



Buts : Rodriguez (13e) et Philips (92e) pour West Bromwich // Sané (10e), Fernandinho (15e) et Sterling (64e) pour Manchester City



Dès le début, City gare son rouleau-compresseur dans le camp adverse. Dix minutes suffisent à voir le premier but : bien servi par Fernandinho, Sané contrôle, et balance une mine dans le but. West Brom profite bien des contres et revient au score… pour deux minutes seulement. Fernandinho remet les Citizens devant d'une frappe légèrement déviée. City continue à dominer, West Brom ne voit que rarement l'autre côté du terrain, mais le rythme diminue. Il faut attendre la 64e pour en voir nouveau pion. Sur le côté gauche, le ballon changent de côté par ces petites passes que chérit Guardiola, jusqu'à arriver dans les pieds de Walker, qui sert Sterling sur un plateau (1-3). Pensant remettre de la poitrine à son gardien, Otamendi offre un but à Philips dans les arrêts de jeu, mais la victoire est bien là. City a encaissé, mais a encore survolé.



Liverpool 3-0 Huddesrfield Town



Buts : Sturridge (50e), Firmino (58e) et Wijnaldum (75e) pour Liverpool



Les Reds n'ont plus gagné en championnat depuis le 23 septembre (victoire 2-3 à Leicester) et n'y arrivent toujours pas en première mi-temps. Salah n'en profite même pas quand Smith lui offre un pénalty après avoir tiré le maillot de Firmino dans la surface. Lossl arrête son tir, et le poteau stoppe celui de Henderson, qui était là sur le rebond. Klopp secoue ses joueurs à la mi-temps, et ça fonctionne. Sturridge d'abord (50e), bien aidé par la défense adverse, et Firmino ensuite, qui l'imite quelques minutes plus tard sur corner (58e). Liverpool est enfin devant. Visiblement beaucoup mieux dans cette seconde période, les Reds combinent bien à l'entrée de la surface, et Wijnaldum envoie un boulet de canon dans le but de Lossl. Les hommes de Klopp restent à trois points d'Arsenal, quatrième, et reviennent à hauteur de Chelsea.



Arsenal 2-1 Swansea City



Buts : Kolasinac (51e) et Ramsey (58e) pour Arsenal // Clucas (23e) pour Swansea



Comme la semaine dernière, Arsenal décide de laisser le premier but à leurs adversaires. Complètement contre le cours du jeu, Swansea profite d'errements dans la défense londonienne pour nettoyer les toiles entre les jambes de Petr Cech. Arsenal domine, mais le bloc gallois résiste encore et toujours à l'envahisseur, du moins pendant la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Kolasinac décide qu'il va être l'homme du match, et met un but avant de servir un caviar à Ramsey sept minutes plus tard pour remettre son équipe aux commandes. Arsenal n'aura eu besoin que de huit minutes pour assurer la fête pour le 800e match en Premier League d'Arsène Wenger.



Crystal Palace 2-2 West Ham United



Buts : Milivojevic (50e, s.p.) et Zaha (96e) // Hernandez (31e) et Ayew (43e) pour West Ham



Crystal Palace a eu beau donner des illusions à ses fans il y a deux semaines contre Chelsea, la lanterne rouge du championnat a du mal en ce début de match. La défense des Eagles est spectatrice sur le premier but : Cresswell reçoit le ballon sur le côté gauche, a tout le temps de contrôler tant il est seul, mais sert Chicharito qui la met au fond de l'extérieur du pied. Juste avant la mi-temps, Ayew enfonce le clou d'un joli golazo (0-2). Le pénalty marqué par Milivojevic en deuxième période relance les locaux, qui poussent en fin de match. West Ham joue la montre mais perd bêtement le ballon en attaque à quinze secondes de la fin. Suffisant pour relancer vers Zaha, qui fixe son défenseur et place dans le petit filet. Crystal Palace sauve un point et empêche West Ham de s'échapper.



Watford 0-1 Stoke City



Buts : Fletcher (16e) pour Stoke



Dans le football anglais, il y a deux Fletcher. L'un, Steven, est attaquant, l'autre joue au milieu. Pourtant, c'est bien Darren, l'ancien joueur de Manchester qui a fait parler la poudre cet après-midi. Peu habitué à faire trembler les filets, l'Irlandais a marqué aujourd'hui son premier but sous les couleurs de Stoke City, le seul du match. C'est ce qu'on appelle être décisif.