Premier League: Antonio Conte dénonce les "conneries de rumeurs" des journalistes

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2017 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

À la veille de la dixième journée de Premier League opposant Chelsea à Bournemouth , Antonio Conte est revenu sur les rumeurs des tabloïds anglais évoquant une possible mutinerie de certains de ses joueurs.



Les champions en titre, seulement quatrièmes avec neuf points de retard sur le leader Manchester City , se seraient soulevés contre les séances trop intenses proposées par le technicien transalpin. En outre, des rumeurs sur un retour de Carlo Ancelotti et Steve Holland , ancien entraîneur adjoint de Conte, fleurissent dans les milieux autorisés.



« Je pense qu’il y a plein de conneries que l’on peut lire ou entendre autour de ce club. C’était déjà le cas avant mon arrivée, sous d’autres entraîneurs. Les journaux essaient de créer des problèmes entre les joueurs et moi, ou entre les dirigeants et moi , peste l’ancien entraîneur de la Juventus , dans des propos relayés par FourFourTwo . C’est encore plus un manque de respect quand des personnes qui ne sont pas concernées par le club se retrouvent mêlées à ce genre de rumeurs.



Steve Holland a été contraint de m’envoyer un message pour s’excuser personnellement et m’assurer que ces rumeurs étaient fausses. Quel est l’intérêt de mettre des personnes extérieures dans ces conneries de rumeurs ? De même, Carlo Ancelotti est mon ami, et jamais il ne voudrait me faire un coup pareil. Je me fous de ce que vous pouvez écrire, mais ne mettez pas d’autres personnes dans les affaires de Chelsea . Carlo est mon ami, et je veux continuer de lui montrer beaucoup de respect. »

Carlo est son ami, compris ?



SoFootcom

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook