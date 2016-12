Premier League: Chelsea impérial, Boxing Day parfait pour les gros

Et de douze pour les "Blues": Chelsea s'est offert un joli Boxing Day, d'ailleurs favorable aux "gros", en déballant sa douzième victoire de suite, 3-0 contre Bournemouth, lundi lors de la 18e journée du Championnat d'Angleterre.



Cette année, pas de magie de Noël. Les buts ont parfois tardé à venir mais, les grosses cylindrées, Chelsea, Arsenal et Manchester United ont tous gagné en attendant Hull-Manchester City en fin de journée. Le champion en titre Leicester a, lui, continué son chemin de croix.

Au classement, Chelsea (46 pts) a désormais neuf points d'avance sur Liverpool (37 pts), qui reçoit Stoke mardi, et Arsenal, petit vainqueur de West Bromwich (1-0).



. Manchester United dans la course



C'est officiel, les "Red Devils" sont de retour. Ils ont écrasé Sunderland (3-1) pour le retour de David Moyes à Old Trafford. Mais surtout, ils engrangent une quatrième victoire de suite et reviennent, avec 33 points, à trois longueurs du quatrième Tottenham, même si les "Spurs" doivent encore se déplacer à Southampton mercredi. Regardez le tableau des résultats et celui du classement des 6 premiers clubs...