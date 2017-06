Toutes les écuries de Premier League connaissent désormais leur adversaire. En effet, le calendrier de l'édition 2017-18 du championnat anglais a été dévoilé ce mercredi 14 juin 2017.



Pour cette première journée, le 12 août, aucune grosse affiche n'est prévue. Le champion en titre Chelsea recevra Burnley, dix-neuvième équipe à l'extérieur la saison passée. Le dauphin Tottenham se déplacera, lui, chez le promu de Newcastle, tandis que Manchester City ira chez un autre nouveau, Brighton de retour dans l’élite après 34 ans d’absence.



Parmi les autres cadors, Liverpool défiera Watford à l'extérieur, Arsenal accueillera l'ancien champion Leicester et Manchester United ouvrira les portes d'Old Trafford à West Ham.



Des chocs dès le début de la saison



Dès le début de la saison, certains prétendants au titre suprême s'affronteront. Ainsi, dès la 2eme journée, c'est un choc entre Tottenham et Chelsea qui attend une partie du public londonien. Une semaine plus tard, ce sera au tour de Liverpool et d'Arsenal de s'opposer, à Anfield. Les Reds ne pourront souffler puisque après les Gunners, les hommes de Jürgen Klopp se déplaceront sur la pelouse de Manchester City.



Enfin, lors de la cinquième journée, la capitale anglaise verra s'opposer Chelsea à Arsenal, à Stamford Bridge.