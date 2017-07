Premier League - Tottenham bientôt racheté par Facebook ?

D’après le Sunday Times, un fonds d’investissement proche de Mark Zuckerberg, le fondateur du célèbre réseau social, aurait l’intention de proposer une offre d’un milliard de livres sterling (environ 1,13 milliard d’euros) pour racheter le club londonien.



Aussi surprenant que cela puisse paraître, Mark Zuckerberg, le richissime fondateur de Facebook, s’intéresse de près au football et aurait l’intention de devenir propriétaire d’un club. Selon le Sunday Times en effet, la 5e fortune mondiale aurait lancé les grandes manœuvres pour acquérir, via le fonds d’investissement Iconiq Capital, le club anglais de Tottenham, où évolue notamment le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris (qui porte également le brassard chez les Spurs).



Le journal britannique révèle ainsi qu’après avoir essuyé un premier refus avec une offre de 880 millions de livres sterling (environ 994,5 millions d’euros), Zuckerberg et ses associés s’apprêtent à lancer une seconde offre, évaluée à un milliard de livres (environ 1,13 milliard d’euros). Les actuels dirigeants en demanderaient le double. Affaire à suivre, donc, même s’il faut noter que si elle se concrétisait, cette rumeur relayée par Sports.fr ne modifierait pas nécessairement la puissance financière du club londonien, déjà détenu à l’heure actuelle par deux milliardaires britanniques, Joe Lewis et Daniel Levy.



source:yahoo.com