Premier League: le club de Liverpool, orphelin de Sadio Mané

Le feu follet sénégalais, Sadio Mané manque à Liverpool. Depuis son départ pour les besoins du stage de pré-campagne avec l’équipe nationale du Sénégal en direction de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 au Gabon, Liverpool n’arrive plus à s’imposer en Premier League.



Cet après-midi les Reds faisaient face à Swansea pour le compte de la 22e journée de Premier League.



Les protégés de Jurgen Klopp ont été défaits sur la marque de 3 buts à 2. Les deux buts de Liverpool sont signés par Firmino.



Liverpool n’a disputé que deux matches de Premier League depuis le départ de Sadio Mané et ils ne se sont toujours pas imposés.

Lors de la 21e journée, Liverpool a été tenu en échec par Machester United (1-1).



Depuis le début de la saison, Liverpool enregistre 70% de victoires avec Sadio Mané, auteur de 9 buts et 4 passes décisives, et 50% quand il est absent du onze.



En Coupe d’Afrique, Sadio Mané a déjà aidé son équipe à se qualifier en inscrivant deux buts en deux matches.