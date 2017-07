Premier jour de campagne électorale : Le Pm bien dans ses habits de tête de liste nationale

Première étape



Benno Bokk Yakaar est entré de plain pied dans sa campagne. La caravane amenée par le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a ouvert ses activités par la ville sainte de Touba, ce dimanche 09 juillet. Plusieurs visites de courtoisie aux dignitaires religieux en tête desquels le khalif général des mourides Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké étaient au menu.



Accueilli en grande pompe par les militants de sa coalition, Mahammed Boun Abdalla Dionne a été au quartier Palène, fief des Baye Fall avant de se rendre, tour à tour, au domicile de Mame Mor Diarra Mbacké et à la résidence Touba Tamine chez le Khalife général des mourides Serigne Sidy Mokhtar Mbacké avec qui il s’est entretenu en privé.



Au sortir de cet échange, le député Moustapha Cissé Lô a sollicité des prières pour une victoire du camp présidentiel. Par la voix du Porte parole de sa famille, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Le Khalife général a remercié le chef de l’État pour les efforts consentis dans la cité religieuse avant de prier pour la caravane.



La veille dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a souhaité une majorité confortable pour continuer le travail entamé par le Président Macky Sall depuis 2012. Lequel travail assure à notre pays un avenir de progrès et d’espérance. La tête de liste de Bby, Mahammed Boun Abdallah Dionne précise : «Benno Bokk Yakaar est la coalition d’avenir et d’espoir pour le pays.



Nous voulons poursuivre le travail avec le Président Macky Sall». Il ajoute au passage «les prochains jours, je ferais le tour du pays pour présenter les réalisations du Président Macky Sall et les projets qu’il porte pour notre pays. Avant de lancer un appel pour une «campagne paisible respectueuse et responsable».



Le meeting d’ouverture qualifié à Mbacké de « Meeting du siècle » au vu de la forte mobilisation des militants de la coalition s’est tenu devant des responsables politiques dont Ousmane Tanor Dieng, Aminata Tall, Moustapha Cissé Lô, Gallo BA.



La tête de liste de la coalition bby a rappelé les réalisations dans le secteur des infrastructures, de l’agriculture entre autres. « En 2018, le président de la République Macky Sall a promis un budget social, plus de subventions pour les femmes et les jeunes. Cela sera possible parce que nous avons déjà fait les investissements dans le secteur des infrastructures avec le Train express régional(TER) les autoroutes…».



Il renseigne en passant que son camp ne cherche pas une majorité à l’Assemblée nationale pour régler des problèmes personnels. Sans doute, une réponse subtile à la récente sortie de l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade. Dione invite, en outre, les électeurs à aller retirer leurs cartes dans les préfectures et sous-préfectures.



Deuxième Etape



Imprévu au départ, Dahra Djolof s’est incrustée dans le programme par la force d’une mobilisation ayant intercepté la caravane du Premier ministre à l’entrée de la commune sous la houlette de Samba Ndiobène KA. La tête de file de Bby, définitivement moulé dans ses habits d’homme politique, harangue la foule avant de railler l’opposition. A l’en croire, s’il y a eu plusieurs listes, c’est du fait de la dislocation totale de Mankoo en plusieurs entités.



Quant à la «grande coalition Benno» qui avait porté le Président Macky Sall au pouvoir, elle a résisté face aux démons de la division. Mouhammed Dione a par ailleurs appelé les militants et responsables politiques à la base à faire bloc derrière les candidats Bby pour conférer une majorité confortable au chef de l’Etat, le soir du 30 juillet 2017.

L’étape de Linguère a battu des records, en termes d’affluence, et a servi de cadre pour lister les réalisations du président Macky SALL .



En seulement cinq années de gouvernance Macky SALL et avec le concours du, du PUDC mais également d’autres projets et programmes le bonheur de nos concitoyens du Djoloff était visible tels qu’ils l’ont eux même dit.



Du ministre Aly Ngouille Ndiaye, au jeune socialiste Mame Bounama Sall, en passant par M. Djibo Leyty Kâ et le Premier ministre Dione le satisfécit transparait nettement dans les propos. D’où un fort engagement dans différents orateurs à donné une éclatante victoire au camp présidentiel.



Barkedji qui boucle le périple accueille la caravane tard dans la nuit (vers 2 heures avec quelques gouttes de pluies). Malgré tout, les militants ont attendu leur hôte à qui ils ont déroulé le tapis rouge. Le Maire de la commune qui rappelle que ses terres ont abrité le premier meeting du candidat Macky Sall en 2012, indique que l’opposition y est inexistante. A l’en croire, la seule force politique de la localité reste Bby.



Le Premier ministre, dans son speech s’est félicité des efforts des uns et des autres et appelle Samba Ndiobène Kâ à se ranger derrière son frère Aly Ngouille Ndiaye, responsable départemental à Linguère.