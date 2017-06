Première édition du salon de la Plate-forme des sociétés immobilières du Sénégal

Cette conférence de presse s’est tenue en prélude à la première édition du salon de la Plate-forme des sociétés immobilières du Sénégal (PSIS), qu’ils organisent du 29 juin au 1er juillet 2017, à la Place de l’Indépendance et à la Chambre de commerce et d’Industries de Dakar.



Placé sous le thème : «La place de l’habitat social dans le PSE », ce salon sera un cadre d’échanges entre les professionnels du secteur de l’habitat, des finances, les services étatiques compétents, et le public entre autres.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|