Première rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump Rédigé par Alain Lolade le 25 Mai 2017 à 19:49 | Lu 496 fois Le Président américain a chaleureusement accueilli le chef de l'Etat français en marge du sommet de l'OTAN, jeudi à Bruxelles. Une discussion « franche », selon le président de la République, Emmanuel Macron.



« Vous avez mené une campagne incroyable et remporté une formidable victoire. (…) Le monde entier en a parlé. » Pour leur première rencontre, en marge d’un « mini-sommet » de l’OTAN organisé jeudi 25 mai à Bruxelles, Donald Trump a chaleureusement accueilli Emmanuel Macron lors de son arrivée à l’ambassade des Etats-Unis, où les deux présidents ont eu un déjeuner de travail de plus d’une heure. « Je suis très heureux de pouvoir , ensemble, changer beaucoup de choses » , lui a répondu, en français, M. Macron. « On a un agenda extrêmement large à discuter au sujet de la lutte contre le terrorisme, l’économie, les sujets climatiques et énergétiques » , a ajouté le chef de l’Etat français, dont la rencontre avec son homologue américain, était perçue comme un test par la communauté internationale, qui s’interroge sur les capacités de ce président de 39 ans à résister au milliardaire américain de 70 ans. La Syrie et l’accord de Paris au menu Arrivé avec une quinzaine de minutes de retard sur l’horaire prévu, Emmanuel Macron a été accueilli à la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles par Donald Trump et par sa femme, Melania, avec laquelle le président de la République a échangé quelques mots et une longue poignée de mains. Si Brigitte Macron accompagne son mari dans ce déplacement bruxellois et lors du sommet du G7 à Taormine (Sicile), les 26 et 27 mai, elle n’était pas présente pour cette rencontre avec le couple Trump.

A la sortie du déjeuner, le président français a fait état de discussions « franches » et « pragmatiques » avec son homologue américain. « Il y a des sujets sur lesquels nous n’avons pas forcément la même lecture, il y a des choix qui ont été faits mais nous avons échangé de manière extrêmement directe, avec une volonté affichée de notre partenariat et notre coopération en matière de lutte contre le terrorisme », a poursuivi M. Macron.

Les deux dirigeants ont également évoqué la crise syrienne et la question climatique alors que M. Trump avait promis « d’annuler » l’accord de Paris conclu en décembre 2015. « Je lui ai rappelé l’importance de ces accords pour nous et l’importance de ces engagements pour la communauté internationale, a déclaré M. Macron au cours d’une conférence de presse. Mon souhait, c’est qu’il n’y ait aucune décision précipitée sur ce sujet de la part des Etats-Unis d’Amérique. »



