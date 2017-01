Première sortie médiatique du Président Gambien, le Président Barrow va réformer l'agence nationale du renseignement Lors de sa première conférence de presse tenue ce week-end, dans la capitale gambienne, le nouveau Président gambien a annoncé une refonte complète du gouvernement mais surtout, a précisé que le très redouté service de renseignements continuerait à exister tout en précisant une réforme de ses missions et fonctionnement.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017

Le Président Gambien Adama Barrow a réaffirmé qu'il compte réformer l'agence nationale de renseignements. C'était l'un des outils du régime de Yahya Jammeh et le nouveau Président compte changer le nom de cette institution et la réformer. "La NIA fait partie des institutions de ce pays, elle est chargée de collecter des renseignements. Puisque c'est une institution, elle va poursuivre ses activités. Mais ce travail va changer. Nous avons l'intention de changer le nom de cette institution afin qu'elle soit plus professionnelle. Nous allons également faire une réforme pour que son travail soit un peu plus conforme avec les lois", a déclaré le Président Gambien.

Le Président gambien n'a pas fait de déclaration nouvelle pour marquer sa première prise de parole depuis son retour à Banjul. Pendant plus d'une heure, Adama Barrow a répondu aux questions des journalistes de manière très brève en alternant l'anglais et le ouolof.

source: l'AS

