Première visite officielle au Sénégal: Adama Barrow témoigne sa reconnaissance aux chefs religieux

«Les chefs religieux sénégalais ont formulé beaucoup de prières pour la paix en Gambie. Maintenant, ces prières sont exaucées. Il est de notre devoir que nous revenions au Sénégal pour témoigner notre reconnaissance aux chefs religieux», a expliqué, le Président gambien Adama Barrow, en visite au Sénégal.



Pour sa première visite officielle en terre sénégalaise, il s’est rendu à Medina Baye, à Sanokho, à Tivaoune, à Louga et à Touba.

Selon lui personne, ne peut diviser la Gambie et le Sénégal. Car, les liens séculaires qui unissent ces peuples émanent de Dieu. Et quiconque s’évertue à vouloir détruire ces rapports y laissera des plumes.



Adama Barrow a passé plusieurs jours à Dakar durant la crise post électorale gambienne consécutive à son élection reconnue, puis contestée par son prédécesseur, Yahya Jammeh.

