Premiers coups de poing entre Gris et Balla, c’est chaud

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Le combat Gris Bordeaux-Balla Gaye 2 s’annonce chaud. Les deux lutteurs qui s’affrontent le 1er janvier 2018, ouvrent déjà les hostilités. Dans les studios de la TFM pour la signature du contrat, Balla Gaye 2 a mis en garde son adversaire. « Je n’ai jamais croisé Gris Bordeaux, c’est vrai. C’est notre première confrontation. On devait s’affronter depuis longtemps mais le Bon Dieu l’a voulu aujourd’hui. Ça va chauffer de ton côté Gris Bordeaux. Dama rakadiou (je suis surexcité). J’ai le corps chaud actuellement. Gris, reste sage », a prévenu le lion de Guédiawaye. Et d’enfoncer : « Vous dites que Fass est une grande écurie mais Gris est un petit lutteur, Sagarou mbeur gueu. Tu m’as dit que je suis indiscipliné. Tu ne devais pas me le dire. Je te jure que je vais te corriger. Tu n’es pas naturel. Tu n’es pas un nandité. Je lutte mieux que toi ».



A son tour, le tigre de Fass l’a sévèrement taclé. « Tu dis que ce combat va chauffer, mais de quel côté ? Balla, tu as intérêt à être cool. Sinon ça risque de mal se passer pour toi ». Et de parler des raisons qui l’ont poussé à accepter ce combat. « La première raison c’est qu’il a battu mon mentor Tapha Guèye. J’ai décidé de venger tous ceux qui ont battu Tapha Guèye. La deuxième raison, c’est que Balla Gaye parle trop. J’ai décidé de lui fermer sa gueule. Il fait partie des lutteurs les plus indisciplinés de l’arène ».



Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook