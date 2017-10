Préparatifs du Magal de Touba 2017 : Le Dg de la Senelec " satisfait du travail accompli" par ses agents

Le directeur général de la SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué jeudi une visite à Touba en vue de s’enquérir des dispositions prises par la société en perspective du Grand Magal 2017.



Il a visité plusieurs infrastructures et s’est dit " satisfait " du travail accompli." Nous avons adopté le plan +Yeesal 2020+ qui permet à SENELEC de se projeter dans un futur proche pour non seulement stabiliser définitivement la production de l’énergie mais améliorer sensiblement, la qualité de la fourniture et baisser le coût ", a-t-il dit.



Il a ajouté que " le travail de planification nous a amenés à réfuter la stratégie de l’urgence qui consiste à chaque veille de Magal, à déployer des centaines de millions dans Touba ".



Le directeur de Cabinet du ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamed Diop, s’est quant à lui réjoui des efforts déployés par la SENELEC et son personnel pour assurer un bon Magal. " Toutes les dispositions ont été prises et nous sommes complètement rassurés que le Magal se déroulera, inch Allah, dans de très bonnes conditions ", a dit M.Diop.



Il a félicité tous les agents de la SENELEC, leur directeur général et leur partenaire Indien pour toutes les mesures prises. " Le Magal est un évènement religieux important. Le Président de la République, le Premier ministre ont donné des instructions précises au ministre du Pétrole et des Energies pour que ce Magal se passe dans d’excellentes conditions au niveau de la fourniture d’électricité ", a souligné le directeur de Cabinet du ministre.



Selon lui, le ministre a mobilisé toutes les équipes du ministère autour de SENELEC, pour que ses instructions soient appliquées de la manière la plus efficace possible.







