Près de 24 millions de francs CFA récoltés pour les malades du cancer (Collectif 200 Millions Challenge)

Le Collectif "200 millions challenge" a pour objectif d’aider les malades dans la prise en charge du cancer. "Le plus important c’est le geste, montrer à chaque Sénégalais qu’on peut faire quelque chose ensemble. Nombreux sont les partenaires qui nous ont soutenus, on ne s' attendait pas à avoir plus de 20 millions en un mois. Sans oublier qu’il y a des chèques qui vont arriver d'ici l’événement du 14 juillet prochain.



Les gens nous encourage car nous avons atteint notre objectif qui est celui de réveiller chez chaque sénégalais l’engagement de participer qu’importe la somme car l’Etat ne peut pas tout faire", déclare Awa Seck, membre initiatrice qui avance "par ailleurs grâce à un couple qui préfère garder l’anonymat a pris en charge un malade pour qu’il puisse suivre un traitement au Maroc". Selon cette dernière, leur rôle est d’aider la Lisca pour plus tard, avoir une maison pour accueillir des malades.



Ce Collectif est né de la panne récente du seul appareil de radiothérapie. Il a fallu dès lors, envisager une évacuation de ces derniers vers des structures équipées, dans la sous-région et vers le Maroc. C’est en vue de soutenir cette initiative, que le Collectif "200 Millions Challenge" pour les malades du cancer s’est constitué pour aider la Lisca à réunir la somme de 200 millions de francs CFA.



N’étant qu’une initiative de citoyens volontaires qui n’a pas d’existence légale, il a fallu chercher un partenaire légitime qui œuvre pour la cause des malades du cancer pour l’accompagner. Ainsi a été choisie La Lisca qui regroupe l’ensemble des associations qui œuvrent dans le domaine. Pour des raisons de transparence et de crédibilité, tous les comptes ouverts pour recevoir des dons, l’ont été au nom de la Lisca qui seule, peut y avoir accès. L’initiative citoyenne a ouvert un compte Orange money, un compte Wari, un compte bancaire, Post Cash et mis en place un numéro sms push.



Cependant, le Collectif "200 Millions Challenge" profite de cette occasion pour adresser ses profonds remerciements aux nombreux partenaires financiers qui n’ont ménagé aucun effort pour faciliter l’ouverture sans frais desdits comptes.



« Tout d’abord nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont participé, si nombreux, à cet élan de solidarité dans le cadre de notre action citoyenne "200 Millions Challenge" pour les malades du cancer. Le soutien des citoyens a été pour nous un grand honneur et une contribution considérable à la réussite de cette mobilisation citoyenne au profit des malades », conclut-il.



Ndèye Safiétou Nam