Présentation de condoléances: Mahammed Dionne offre 21 millions aux familles des victimes et au Stade de Mbour

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 13:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a dépêché hier, à Mbour, le Premier ministre pour présenter ses condoléances, à la place du meeting de Benno Bokk Yakaar. Une enveloppe de 21 millions de FCfa a été dégagée. Un communiqué de la Présidence indiquait, samedi, que le meeting de Mahammed Boun Abadallah Dionne à Mbour, était annulé.



A la place, la tête de liste nationale de BBY s’est rendue, hier chez le président du Stade de Mbour, à qui il a présenté ses condoléances au nom du Président de la République, du gouvernement et de la Nation, aux dirigeants du Stade de Mbour et aux familles des victimes.



« Sur instruction » du Chef de l’Etat, le Premier ministre a décaissé 21 millions de F Cfa répartis comme suit : chacune des 8 familles 2 millions de F Cfa, et les 5 millions restants seront versés au Stade de Mbour. Dionne a annoncé que le Président viendra lui-même à Mbour après les élections législatives pour présenter ses condoléances.



« La justice fera son travail de la manière la plus rigoureuse et dans les délais les plus raisonnables », assure le Premier ministre, suite aux doléances des mbourois, qui exigeaient que justice soit rendue dans les 72 heures.



Ce geste vient après celui de la Première dame, qui avait déjà octroyé une enveloppe de 1 million f Cfa, le jour même du drame pour assister les familles sous le choc.

