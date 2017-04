Présentation de condoléances: Poignants témoignages du Président Macky Sall sur Samuel Sarr

Le président Macky Sall a présenté hier après-midi, ses condoléances à Samuel Sarr suite au décès de sa mère. Mais la cérémonie qui a enregistré la présence de beaucoup de personnalités, notamment des responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) a été riche en révélations. En effet, le Président Sall a levé un coin du voile de ses relations avec M. Sarr et révélé le rôle que ce dernier à joué pour un apaisement entre lui et ses anciens camarades du Pds.



"J'ai connu Samuel Sarr en 1992, à Paris. Nous partagions les mêmes valeurs politiques. Je l'ai connu dans le combat politique. C'était à l'approche des élections de 1993. Il était très engagé. On a combattu ensemble. Je me souviens à l'époque, nous avions beaucoup de difficultés et Samuel avait pris le risque de voyager par hélicoptère de Paris à Dakar, pour amener les T-shirts et du matériel de campagne électorale. Et, quand il est arrivé à Dakar, on l'a retenu, parce que les responsables du Parti socialiste avaient dit que l'hélicoptère et les pilotes n'avaient pas de bons papiers pour atterrir à Dakar. Samuel a même été emprisonné.



Donc, c'est une vieille relation. Ensuite, Dieu nous a réunis dans le même gouvernement. J'étais le chef du gouvernement et lui, il était nommé dans un département. Mais ce que je peux dire en résumé, parce qu'on ne peut pas tout dire, ce qui s'est passé, Samuel n'a jamais manqué d'avoir de la sympathie et du respect envers moi et particulièrement, envers mon épouse qu'il considère comme sa propre sœur. La preuve, quand elle m'annonçait le décès de la mère de Samuel, il était presque 1 heure 30 ou 2 heures du matin. C'est son frère qui l'a appelée au téléphone pour lui annoncer la triste nouvelle. A l'instant, j'ai appelé Samuel au téléphone et je l'ai eu. Donc, cela prouve que nous n'avons pas de relations politiques, mais des rapports humains. Cela n'a rien à voir avec la politique".



Médiation pour un apaisement



"Je peux témoigner ici des médiations que Samuel a eues à faire, grâce à ces relations-là, pour qu'il y ait la paix entre le Pds et moi. Madické Niang ou Oumar Sarr était au courant de certaines démarches. Samuel a beaucoup travaillé et à l'insu de beaucoup de personnes, pour qu'il y ait dénouements dans certaines affaires: des libérations de certains qui ont été emprisonnés. Ca, je l'affirmé. Donc, Samuel, c'est le plus qu'un frère. Nous ne sommes pas dans le même parti, mais c'est un patriote. Et, je sais que par ses connaissances et compétences, s'il a des rôles à jouer pour faire avancer le Sénégal, il peut me produire des conseils (...). La politique ne peut pas gâcher mes relations avec Samuel. Je lui renouvelle ma sympathie et ma considération ainsi qu'à sa famille."



(Source: L'Obs)