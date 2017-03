Présentation de condoléances à Tivaouane: Al Amine invite les femmes de BBY à "prôner et cultiver la paix"

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017 à 18:08

A chacun son tour à Tivaouane. Après le chef de l'Etat, les politiques, les leaders politiques et chefs religieux, les femmes de la mouvance présidentielle était hier, à la Cité de Maodo.



Ndèye Marième Badiane, Adji Bergane Kanouté, entre autres leaders à la tête d'une forte délégation, ont présenté les condoléances des femmes de Benno Bokk Yaakaar à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Al Maktoum.



Selon la présidente Ndèye Marième Badiane, le Khalife général des Tidianes a dit toute sa fierté de voir les femmes de BBY et les a citées en exemple. " Serigne Abdoul Azi Sy Al Amine nous exhorte à rester ensemble pour l'intérêt général du Sénégal, à prôner et cultiver la paix. Il a prié pour les femmes, le Président Sall et tout le Sénégal", a-t-elle expliqué.

