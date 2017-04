Présentations de condoléances : La Première Dame, Marème Faye Sall rend une visite surprise à El Malick Seck et THierno Sall Nos antennes placées à Normandie nous ont appris que ce Samedi 16 Avril, la douce moitié du Pr de la République, Mme Marième Faye Sall était dans la capitale du Rail. Accompagnée du DG de l’Anamo Maodo Malick Mbaye, elle s’est rendue dans la plus grande discrétion chez El Malick Seck et chez Thierno Alassane Sall qui ont perdu leurs pères, pour présenter ses condoléances.



Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 04:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans les deux familles visitées, La première Dame s’est entretenue avec les membres de la famille trouvés sur place. Notons que ni El Malick, ni Thierno Sall n’étaient présents chez eux à l’heure de la visite surprise empreinte d’émotions qui témoigne de la considération que la première Dame porte en eux. Cette dernière a choisi l'effet surprise et a pris tout le monde de court, préférant ne pas avertir les responsables et amis que sont El Malick Seck et le ministre Thierno Sall. La première Dame s’est ensuite rendue à Pire chez Moustapha Cissé pour la même cause.



Avec Thies Info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook