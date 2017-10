Présente dans plus de 100 pays, la société de vente en ligne Qnet veut conquérir le marché sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 19:22 commentaire(s)| Dans le but d’offrir aux actuels et futurs Représentants indépendants de Qnet, une expérience extraordinaire, cette structure de vente en ligne veut conquérir le marché sénégalais. A cet effet, Qnet a organisé « vie Absolue », une exposition de deux jours à Dakar. Ses représentants auront aussi l’occasion d’assister à des sessions de formation sur les produits Qnet qui touchent au bien-être.

Créée en 1998 et implantée dans plus de 100 pays, l’entreprise de la vente en ligne asiatique Qnet encourage les gens à prendre en mains leur bien-être et à développer un mode de vie plus équilibré.



« Qnet Fondé sur la base humanitaire, pour le développement personnel et l’évolution de la technologie nous avons voulu véritablement impulser notre marque (Qnet), en établissant un forum pour le développement entrepreneurial à travers un simple système, dénommé système de bouche à oreille qu’on appelle de façon technique, la vente directe en ligne ou le e-commerce », a expliqué M. Clément, responsable Afrique subsaharienne de la formation des produits et du volet de business solution devant de nombreux jeunes venus visiter les produits de cette nouvelle marque ici, au Sénégal.



En plus d’être présent dans plus de 100 pays, Qnet compte aujourd’hui, plus 15 millions de Représentants Indépendants dans le monde entier et c’est ainsi qu’il a établi son rayonnement.



Et selon toujours les explications de M. Clément, c’est dans cette même dynamique que Qnet a commencé également au Sénégal, pour établir les bases à travers cet évènement, qui est l’exposition de « Qnet Asolute living ».



« Nous sommes venus dans le cadre d’un partenariat pour démontrer nos produits et nos services parce que de prime abord, nous sommes une entreprise de vente en ligne mais nous avons voulu véritablement, montrer nos produits aux populations sénégalaises et montrer également que nous nous inscrivons dans une démarche d’entreprenariat et celle d’un développement personnel de la population et particulièrement, la jeunesse du Sénégal » a indiqué, le seigneur représentant de Qnet au Sénégal, David Chamar, qui a salué la collaboration de Qnet et l’Etat du Sénégal.



Le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong a félicité le brillant fondateur de cette entreprise, Qnet, qui a permis à des millions de jeunes de trouver une voie de sortie aux nombreux problèmes rencontrés aujourd’hui.



« Nous sommes ravis aujourd’hui, d’accueillir une compagnie qui travaille au-delà du renforcement de capacité de la jeunesse mais pour permettre à la jeunesse d’avoir des opportunités et cela, à l’image de tous les jeunes que j’ai vu ici, chacun doit se frayer son chemin », a-t-il ajouté avant de poursuivre.



« L’Etat du Sénégal est en train de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour permettre à la jeunesse sénégalaise, d’être dans des conditions ou un cadre idéal pour l’épanouissement moral, économique et social ».



M. Ndong de soutenir que l’Etat du Sénégal va accueillir dans une dynamique de partenariat avec Qnet pour le développement personnel mais aussi, le développement de l’entreprenariat qui est aujourd’hui, une alternative par rapport à l’employabilité des jeunes.



Il finit par conclure : « Je suis rassuré que le Sénégal ait une jeunesse responsable et saine et prête à accompagner les pouvoir publics pour le développement du Sénégal. »



Sur la question du nombre de jeunes qui vont travailler avec Qnet, le ministre indique qu'aujourd’hui c’est une visite de prise de contact. Il s'agira ensuite de voir comment Qnet, qui est en train de travailler avec un réseau qui maille toute l’Afrique et le monde entier et qui vient d’implanter son réseau ici au Sénégal, pourra permettre à certains jeunes d’avoir un avenir assuré.



Au-delà de cette rencontre, le ministre annonce une séance de travail pour voir l’ensemble du travail qui est en train d’âtre abattu ici au Sénégal, afin de permettre la stimulation et l’organisation la jeunesse sénégalaise à intégrer Qnet, pour devenir non pas des employés mais des entrepreneurs.







