Présentement sans club, Zlatan Ibrahimovic se la coule douce en famille Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2017 à 23:27

Quand Zlatan Ibrahimovic passe ses vacances d'été à Saint-Tropez, impossible de ne pas se faire remarquer. Pourtant, avec le feuilleton de l'arrivée de Neymar au PSG, on l'aurait presque oublié... Sans compter que le célèbre attaquant suédois de 35 ans n'a toujours pas trouvé de club, libre sur le marché des transferts depuis quelques semaines, avec la fin de son contrat avec Manchester United.

Si l'on ne sait toujours pas où va atterrir l'ancienne star parisienne, il se murmure qu'il pourrait rester chez les les Reds Devils mais en tant que conseiller, l'heure est toujours à la détente et au show. Zlatan Ibrahimovic ne fait pas dans la discrétion lorsqu'il quitte le luxueux yacht qu'il loue pour ses vacance en famille.

Repéré sur un zodiac avec ses deux filsMaximilian, 10 ans et demi, Vincent, 9 ans, tous deux nés de sa relation avec sa compagne Helena Seger, Zlatan Ibrahimovic a adressé plusieurs gestes aux photographes avant de débarquer sur la plage du Bagatelle tandis que ses enfants sont restés bien plus réservés.

Dans les eaux méditerranéennes depuis le début du mois d'août, la star du ballon rond a partagé son quotidien de vacancier à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, s'exposant notamment avec les cheveux lâchés. Et parce qu'il incarne la perfection, le footballeur égocentrique ne pouvait s'offrir qu'un bateau à la hauteur de sa qualité. C'est en tout cas ce qu'il commente à ses 26,9 millions d'abonnés sur Instagram.

Blessé au genou en avril dernier, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, Zlatan Ibrahimovic avait été opéré avec succès au mois de mai à Pittsburgh, aux Etats-Unis. Toujours convalescent, il poursuit sa rééducation en attendant de retrouver les terrains, ou pas.



