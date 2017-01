Présidence Commission UA : Abdoulaye Bathily en Côte d’Ivoire et en Guinée Conakry

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 23:19

Le Professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA), a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan et le président guinéen Alpha Condé à Conakry, a appris l’APS.





Cette visite entre dans le cadre de la campagne du Professeur Abdoulaye Bathily pour la présidence de la commission de l’Union Africaine, informe un communiqué.



Lors de sa rencontre avec le président de la République de Côte d’Ivoire, jeudi dernier, le Professeur Bathily et son hôte ont "discuté des questions africaines de l’heure", signale le texte.





Selon la même source, Alassane Ouattara a assuré le candidat de la CEDEAO (Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest) "de sa ferme volonté à collaborer avec le collège des chefs d’Etats pour le déroulement de son programme".



Elle ajoute que le Professeur Abdoulaye Bathily avait auparavant rendu une visite d’amitié, mercredi, à Conakry, au chef de l’Etat guinéen Alpha Condé, "prochain président de l’Union africaine pour recueillir ses conseils et recommandations".



Le Professeur "Abdoulaye Bathily en a profité pour partager sa vison d’une nouvelle Afrique qu’il souhaite voir émerger", renseigne le communiqué.





