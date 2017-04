Présidence Uemoa: Macky Sall séduit ses pairs pour son calme olympien et son esprit de dépassement

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 08:15 | | 6 commentaire(s)|



Une nouvelle page s'ouvre sur la Tour de Ouagadougou avec la confirmation d'un nouveau patron de l'Uemoa, en la personne du Nigérien, Boureima Abdallah. Depuis le 1er décembre 2016, le Sénégalais Haguibou Soumaré avait rendu le tablier. Le Président Macky Sall s'en est bien tiré à l'issue du raout d'Abidjan au finish.



La session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), tenue ce lundi 10 avril 2017 dans la capitale ivoirienne ( Abidjan ) vient d’entériner la nomination de Abdallah Boureima, qui occupait jusque là les fonctions de commissaire chargé de la fiscalité et des politiques de l’Uemoa comme le nouveau Président de la Commission de l’Uemoa. Nous l’annoncions dans notre édition d’hier.



Niamey a mobilisé la grosse artillerie et manœuvrait à fond pour s’adjuger ce prestigieux poste laissé vacant depuis le 1er décembre 2016 par le Sénégalais Haguibou Soumaré. Confidentiel Afrique renseignait dans sa livraison d’hier que le chef de l’état ivoirien, Alassane Ouattara avait préparé ses homologues Issoufou Mahamadou et Macky Sall à mieux aborder le point de friction qui opposait les deux pays sur la cooptation du nouveau Président de la Commission de l’Uemoa.



Le Président Macky Sall séduit ses pairs



En gentlemen, le chef de l’état sénégalais, Macky Sall a séduit l’assistance de par son calme olympien et son esprit de dépassement nous a révélé un haut diplomate ouest-africain. Au terme du tour de table présidé par l’homme fort d’Abidjan, Dakar se console avec un poste de Vice-gouverneur à la Bceao et un second maroquin de Président de du Conseil Régional de l’Epargne publique et des marchés financiers. Niamey avait deux candidats en première ligne sponsorisés par le chef de l’état Issoufou Mahamadou. Il s’agit de l’ancien ministre nigérien des Finances, Gilles Baillet et de Boureima Abdallah, commissaire chargé de la fiscalité et des politiques économiques. Le Sénégal va reprendre en 2021 au terme du mandat du nigérien Boureima Abdallah ( 2017-2021) sa prééminence à la Présidence de la Commission de l’Uemoa.



Par Pierre René et Youssouf COULIBALY (confidentielafrique)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook