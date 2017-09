Présidence de l’Assemblée nationale : Macky Sall s’explique sur le choix de Moustapha Niasse

« C’est pour l’équilibre de la cohésion du pays. On doit travailler pour l’intérêt du Sénégal, notamment pour que les prérogatives de l’Assemblée nationale puissent être pleinement exercées », a-t-il motivé.



Pour gérer les frustrations, le président est passé à des explications. « Quand on choisit, on élimine. Mais, tous les choix vont être dans le sens de la préservation de la paix, de la cohésion politique et sociale », a-t-il.



Et dans ce sens, il appelle à la « solidarité » par rapport à la proposition du Bureau qui sera mis en place. « Il faut avoir un esprit de dépassement », a-t-il insisté.



D’ailleurs, le président Macky Sall s’est entretenu, à la fin de la rencontre, avec ses principaux alliés, dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Moustapha Niasse et Oumane Tanor Dieng, pour harmoniser d’abord, les positions par rapport aux hommes qui devront constituer le bureau de l’Assemblée nationale.



Avant l’ouverture de la session, les députés de cette coalition tiendront une petite séance pour intégrer la nouvelle vision du président de la République.







La rédaction de Leral.net