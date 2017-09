Présidence de l'Assemblée nationale: Macky confirme Niasse; Ibrahima Abou Nguette et Théodore Monteil transhument

Le Président de la République Macky Sall a confirmé, mercredi, Moustapha Niasse au perchoir de la deuxième institution du pays.



Le leader de l'Afp va bel et bien rempiler à la tête de l’Assemblée nationale, n’en déplaise à certains pontes du pourvoir, notamment de l’Apr, qui ont publiquement marqué leur opposition à un potentiel retour du patron de l’Alliance des forces de progrès à la tête de l’Assemblée nationale..



En effet, selon Jotay.net, le Président Macky Sall, fidéle à son slogan de « gagner ensemble et gouverner ensemble », a décidé de réaffirmer sa confiance à Moustapha Niasse, pour diriger l’Assemblée nationale.



Quid des autres membres de l’attelage du bureau de l’Assemblée nationale? Notre source renseigne qu’en bon patron, Macky Sall a décidé que les heureux choisis seront connus demain lors de l’installation des députés.



Aussi selon notre source, les députés élus Ibrahima Abou Nguett et Théodore Chérif Monteil ont décidé de pour rejoindre la majorité présidentielle. Un choix de ces dissidents qui porte désormais le nombre de député de la mouvance à 127 au lieu des 125 de départ.



