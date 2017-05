Présidence de la République: « Génération Sénégal », la plateforme digitale dédiée aux jeunes, lancée

Les services de communication de la présidence de la République ont lancé, hier, au Radisson Blu de Dakar, « Génération Sénégal », la nouvelle plateforme digitale dédiée à rapprocher le Palais de la jeunesse.



Devant un public de fonctionnaires, de journalistes, d’étudiants d’école de commerce ou de communication, le ministre-conseiller, responsable du pôle Communication de la Présidence, président de séance, a présenté le nouvel outil qui a « l’ambition de rapprocher la Présidence des jeunesses du Sénégal ».





« Nous sommes dans une série d’innovations pour que la Présidence ne soit plus un sanctuaire, mais une maison de verre », a ajouté le communicant. Il a rappelé que « les jeunes sont le présent du pays car étant ses bâtisseurs et ses porteurs d’intelligence » et soutenu que « le talent des jeunes est autrement plus important que toutes ces découvertes de gisements d’hydrocarbures ». Le ministre-conseil a ensuite dit que « le talent, l’intelligence, la compétence et le savoir-faire » sont des atouts d’où la volonté du Palais de favoriser une dynamique « d’informations et de conversations ».





Avant de terminer son propos, El Hadj Hamidou Kassé a souligné que le chef de l’État a toujours, à l’esprit, « ce droit à l’information des populations, en particulier les jeunes », d’où sa présence active dans plusieurs supports, en particulier Twitter et Facebook. En conclusion, il a rappelé que "les réseaux sociaux ne sont pas seulement des espaces ludiques, mais qu’ils sont surtout d’importants pourvoyeurs d’informations".



Pour sa part, Ousmane Thiongane, chargé de la communication digitale, a indiqué que « les jeunes Sénégalais vont davantage échanger avec la Présidence. Nous montrons, à travers cette plateforme, que la Présidence est une maison de verre par laquelle nous devons donner la bonne information et partager avec les jeunes ce que nous faisons ». La Présidence dispose déjà de comptes sur les réseaux sociaux, d’un nouveau site internet disponible en français et en anglais, d’une newsletter, d’un chatbot et d’un Espace numérique mobile.



A travers des vidéos, quiz et infographies, « Génération Sénégal» compte sensibiliser et informer, de manière ludique et pédagogique, par des formats innovants et dynamiques. Le directeur général de l’Agence de développement de l’informatique de l’État, Cheikh Bakhoum, ainsi que les membres du Pôle communication (relations avec les médias, digital...) ont rehaussé, par leur présence, la présentation.







Samboudian KAMARA (Lesoleil)

