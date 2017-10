Présidence de la République : Macky Sall gonfle son budget et affecte ses 55 chargés de mission au Secrétariat général

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2017 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Dans le projet de loi de finances pour l’année 2018, le budget général de la Présidence de la République va connaitre une hausse de plus de 15 milliards FCfa. Arrêté à la 73 558 170 320 milliards FCfa en 2017, il passe désormais pour l’année 2018, à 88 304 369 880 milliards de nos francs.



Les dépenses du personnel passent de 8 665 642 320 milliards en 2017 à 9 162 719 880 milliards en 2018. Soit un surplus de 497 millions Cfa. Le budget du Secrétariat général de la présidence de la République dirigé par Maxime Jean Simon Ndiaye, qui était à plus de 1, 172 milliards FCfa en 2017 sera de 1,470 milliards FCfa soit une augmentation de plus de 298 millions FCfa.



Seul le cabinet du président Macky Sall a vu ses finances chuter de 215 millions FCfa dans son projet de budget 2018. Selon L’Observateur, le président Macky Sall a dégommé de son cabinet les 55 chargés de mission qu’il a affectés au Secrétariat général de la présidence de la République. De 4 auparavant, ce service compte maintenant 65 chargés de mission.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook