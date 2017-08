Présidentielle 2019 : Gackou lâche Khalifa Sall et fait bande à part

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2017 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Grand parti voit grand. Son fondateur a reçu mandat de briguer le suffrage universel pour une « victoire éclatante » en 2019.



Derrière le maire de Dakar durant les élections législatives, le patron du Grand parti décide de faire son chemin à part pour la présidentielle à venir. Pour la première fois le Grand parti, issue de l’AFP va prendre son destin en main et peser son poids électoral.



En effet, Gackou sort de l’ombre de Khalifa Sall et sollicite les suffrages des Sénégalais. Et, il peut compter sur l’assemblée générale de son parti qui s’engage à le hisser à la tête de ce pays, aux élections prochaines.



Pour atteindre ses objectifs, le parti a déjà mis en place une stratégie de campagne. Ainsi, Gackou va convoquer le premier congrès ordinaire du parti durant le premier semestre de l’année 2018.



En outre, l’AG lui donne carte blanche pour sillonner tout le territoire et aller à la rencontre des Sénégalais d’ici et de la diaspora à partir du mois d’octobre 2017. De son côté, Malick Gackou a convoqué le comité Directeur du parti dans la deuxième quinzaine du mois de septembre.



Il s’ensuivra des discussions avec toutes les « forces vives de la Nation » pour une éventuelle coalition, des réunions hebdomadaires du bureau politique pour structurer le parti…



Le chemin risque d’être long pour Gackou, car le Grand parti n’a que juste deux ans d’existence et son implantation sur l’ensemble du territoire ne semble pas encore totale. En plus, Gackou ne règne pas en maître absolu dans la banlieue dakaroise ou il se dispute la première place avec le frère du président Aliou Sall qui lui bloque toujours la route.



Rappelons que Benno Bokk Yakaar a remporté le scrutin à Guédiawaye avec plus de dix mille voix d’écart. Mais comme le dit Mamadou Goumbala, un des lieutenants du parti, on peut bien perdre dans son fief et remporter le scrutin.



Walf Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook