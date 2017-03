Présidentielle 2019 : Me Aissata Tall Sall annonce sa candidature Profitant d’une visite à un proche collaborateur, à Pikine, Aissata Tall Sall, la maitresse de Podor, qui a été obligée d'arpenter le couloir des tribunaux pour confirmer son éclatante victoire aux locales de 2014, face au candidat de Benno Bokk Yakkar, coalition à laquelle appartient pourtant son parti, a annoncé son intention de briguer le suffrage de ses compatriotes, en 2019.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017 à 09:59 | | 2 commentaire(s)|

«En 2017, des gens m’ont demandé de me présenter aux élections présidentielles. Je leur ai répondu que ce n’était pas encore le moment. En 2012, des gens m’ont encore demandé de me présenter, je leur ai répondu la même chose. Mais je pense, maintenant, qu’il est temps que je me présente. Le moment est venu, pour moi, de le faire », a déclaré la maire de Podor.



Elle a annoncé son intention de devenir la 5e présidente de la République. Et pour porter sa candidature, la brillante avocate, égérie du PS va lancer, le 8 avril prochain, son mouvement politique dénommé ‘’Osons l’avenir’’.



Si ce mouvement fait jonction avec ‘’Taxawu Sénégal’’ du maire de Dakar, celui-là que l’opposition propose comme tête de liste d’une grande coalition pour les législatives, il serait hasardeux de parier un kopeck sur la coalition Benno Bokk Yakkar dans la région naturelle du Cap-Vert et dans le Podor.

Mais puisque le pouvoir a la faculté de savoir mettre sous l’éteignoir tous les potentiels adversaires du président Sall, grâce au concours tacite de la justice (Karim Wade, Ousmane Sonko, Khalifa Sall…), il n’est pas exclu que les enquêteurs financiers soient envoyer fouiller dans les dossiers de la mairie de Podor, et qui sait ce qu’il pourrait y trouver comme irrégularités pouvant aider à jeter l’avocate en prion, comme son camarade socialiste de Dakar.

Directinfo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook